Tras el emplazamiento que la machi Francisca Linconao hizo en contra de Jorge Arancibia para que abandone la Comisión de DD.HH. de la Convención, el ex subsecretario de Redes Asistenciales dijo no estar de acuerdo y que si alguien lo pidiera, no sería partidario de inhabilitarla a ella, ni a Hugo Gutiérrez o Marcos Barraza.