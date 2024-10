“Yo le creo”: Presidente Boric entrega respaldo a denunciante del Caso Monsalve

"Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder", manifestó el mandatario.

El presidente Gabriel Boric nuevamente entregó palabras en torno a la denuncia por violación que pesa en contra de Manuel Monsalve.

El caso, que estalló hace una semana, provocó la salida del entonces subsecretario del Interior del cargo, tras ser denunciado por una funcionaria de la misma repartición.

En medio de una actividad por la promulgación de la Ley de Cumplimiento Tributario, el mandatario manifestó que “cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder”.

“Nuestro deber es creerle, yo le creo”, afirmó.

En ese sentido, reiteró que es la justicia quien debe determinar “sin presión alguna” y de manera imparcial si el acusado es culpable o no.

Los dichos de Boric ocurren una semana después de que el Caso Monsalve se hiciera público.

La declaración oficial del Ejecutivo es que se enteró del caso el martes 15 de octubre -luego de que la PDI le comunicara a la ministra Carolina Tohá sobre una denuncia de carácter sexual en contra de Monsalve-. En tanto, la salida de la autoridad se concretó 36 horas después, el jueves 17.

Ese día, fue el propio Monsalve quien, en un punto de prensa en La Moneda, anunció su renuncia y dijo ser inocente.

“He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe esta denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Y, respecto a esa denuncia, quiero reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito”, afirmó en esa oportunidad.

“Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar de una denuncia de esta naturaleza”, añadió.