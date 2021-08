La diputada Gael Yeomans y el senador Iván Moreira protagonizaron un tenso momento en el matinal Contigo En La Mañana de Chilevisión.

Todo empezó luego de aludir a la iniciativa que busca indultar a los “detenidos del estallido”, momento en que la militante de Convergencia Social (CS) le enrostró al parlamentario de la UDI la situación judicial en la que se vio envuelto con el caso Penta.

Lee también: Encuesta a bomberas de Chile: 64% dice haber sido acosada sexualmente por compañeros de cuartel

“Lo que me parece que es insólito es que el senador Moreira hable respecto a la ley de indulto (y diga) ‘que no se puede dejar a los delincuentes, que no pueden estar libres’, cuando todo Chile sabe que él fue sobreseído en el caso Penta. Y en este caso estamos hablando de presos políticos, no de delincuentes, como sí podríamos decir que fue su caso“, acusó Yeomans.

Moreira replicó de inmediato: “no voy a entrar a contestarle a esta niñita sus improperios”. A lo que la diputada respondió: “no es ningún improperio, todo Chile lo sabe, no tiene moral”.

“Yo fui sobreseído legalmente”, argumentó el ex alcalde. “Las platas públicas del pasado ya es un tema sabido, le estamos preguntando argumentos. Yo podría decirle a la diputada que ella es parte de estos delincuentes violinistas que estuvieron en la calle destruyendo a la gente y trata de desviar el tema”, añadió.

Lee también: Cámara vota este jueves la acusación constitucional contra el ministro Figueroa

Tras ello, la diputada contraatacó: “usted confesó y eso no lo declara inocente, sobreseído no es igual a inocencia”.

Pero Moreira no se quedó ahí y continuó su emplazamiento: “ella es parte de la ley del aborto en Chile, de matar a un inocente. Si quiere que vayamos en ese tipo de discusiones yo voy, no tengo ningún problema, pero por favor no cambiemos la discusión”.