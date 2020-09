En medio del debate por la carrera presidencial del próximo año, la senadora Yasna Provoste (DC) afirmó que considera que es “absolutamente compatible” realizar una primaria en que participe la DC y el PC, y apuntó a la unidad del sector.

En conversación con La Tercera, con respecto a la eventual repostulación de Fuad Chahín a la presidencia de la DC, la legisladora señaló que “más que colocar el nombre de quién ejerce el liderazgo, lo que más quisiera es ver a la DC hacer un esfuerzo por sintonizar con las demandas de las grandes mayorías”.

“Lamentablemente, en esta administración eso se ha ido perdiendo y se ha generado cierta comodidad con posturas más cercanas a un modelo neoliberal que a uno socialcristiano. No nos representa”, expresó.

Sobre el rol que ha tenido el partido en los últimos años, afirmó que “todavía una reflexión adecuada que permita aquilatar el tremendo daño que el perfilamiento propio le hizo, no sólo a la DC, sino también a la unidad de la izquierda. Las últimas dos conducciones han colocado al partido en una crisis que aún no sabemos si la vamos a superar“.

“Durante este gobierno entramos en una etapa muy regresiva como sociedad, pero también en el partido, porque se siguió insistiendo con esta búsqueda de identidad adolescente, con malos acuerdos con el gobierno, con pérdidas ante la ciudadanía y nuestros socios históricos“, añadió.

En tanto, sobre la irrupción de Daniel Jadue como posible candidato presidencial, Provoste expresó que “no me complica. Lo que creo es que este es un momento de búsqueda de acuerdos más colectivos y el que existan proyectos individuales no le hace bien al desafío que tenemos como centroizquierda”.

“Esta caricatura del alcalde Jadue que dice ‘mire, no son 30 pesos son 30 años’ y habla de los socialdemócratas liberales o que los gobiernos de la Concertación profundizaron la obra de Pinochet, obviamente estoy en total desacuerdo“, continuó.

De todas formas, Provoste aseguró que “es absolutamente compatible una primaria presidencial donde estén la DC y el PC, y lo que me parece más significativo es si somos capaces de generar un proyecto común. Para que la DC juegue ese rol requiere también una conducción distinta de la que hemos tenido en los últimos dos períodos”.