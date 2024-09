“Volveremos a encontrarnos para transformar este país, cueste lo que cueste”: El mensaje de Jadue tras salir de Capitán Yáber

El exalcalde de Recoleta agradeció el apoyo recibido y se mostró optimista respecto a su inocencia mientras sigue siendo investigado en el Caso Farmacias Populares.

Este lunes, el exalcalde de Recoleta y líder del Partido Comunista, Daniel Jadue, salió de prisión preventiva en Capitán Yáber, donde había estado recluido durante los últimos tres meses en el marco de la investigación del Caso Achifarp.

Actualmente, Jadue cumple arresto domiciliario total en su residencia, aunque sigue siendo investigado en relación con el caso mencionado. Mientras estuvo en el recinto penitenciario, el exalcalde se dirigió a sus seguidores con un mensaje, como era habitual durante su confinamiento.

“Hola, amigas y amigos, compañeras y compañeros de todo Chile y del mundo, la verdad. Ya estoy en mi casa con mi familia, con algunos miembros de los comités, compañeras y compañeros de partido. Estoy muy contento por la gran victoria de hoy, el fallo es un fallo contundente que le pone un manto de duda bastante importante a lo que otros magistrados habían dado por acreditado”, declaró Jadue.

El exalcalde también destacó los avances en la investigación, señalando que la magistrada actual no ha acreditado los delitos que se le imputan ni su participación en los mismos.

“Me redujo significativamente la necesidad de cautela, incluso me quedé con la sensación de que hubo una posibilidad de que fuera menor. Pero para no tener resistencia de los querellantes, aceptamos el arresto domiciliario, nos quedamos solo en esa solicitud y esto ya me permite empezar a trabajar con mucho rigor con mi defensa, con mi grupo de abogados, en un espacio de mayor tranquilidad”, añadió.

Jadue expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su tiempo en Capitán Yáber, así como por quienes consideraron que la prisión preventiva era una medida injustificada.

“Vamos a seguir trabajando, voy a demostrar mi completa inocencia y mucho más temprano que tarde nos vamos a volver a encontrar para seguir transformando este país, cueste lo que cueste, y arriesgando lo que haya que arriesgar. Un abrazo a todas y a todos”, concluyó.