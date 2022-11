Diversas autoridades de la región de Los Ríos se reunieron para analizar la situación del volcán Villarrica y coordinar acciones ante una eventual erupción.

La sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) convocó a autoridades como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Fuerzas Armadas, además de las secretarías regionales ministeriales de Salud, Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas y Vivienda, entre otros.

Daniel Epprecht, director regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), recalcó la importancia de la preparación. “Esperemos que no ocurra una erupción pero es minuto de prepararse. El volcán Villarrica ha hecho erupciones mayores y buscamos con esto disminuir la vulnerabilidad de las personas que habitan en el sector”, dijo, según consignó Radio BíoBío.

A comienzos de mes, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) cambió el estado de la alerta del volcán de verde a amarilla debido al incremento de su actividad explosiva. Actualmente, el macizo mantiene una actividad por sobre su nivel base, con un aumento de sismos de origen volcano-tectónico.

“Las explosiones recientes en el volcán carecen de precursores instrumentales y corren de manera repentina. En la zona de alto peligro podrían caer fragmentos de roca a temperaturas de hasta cientos de °C y tamaños que superan el metro de diámetro”, detallaron desde Sernageomin.

VOLCÁN VILLARRICA: un equipo de profesionales de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de @Sernageomin, prepararon esta lámina con una explicación clara y didáctica de lo que pasa actualmente con el #VolcanVillarrica y su posible afectación.#AlertaAmarilla pic.twitter.com/slsJsJvM3L — Sernageomin (@Sernageomin) November 22, 2022

La Onemi informó que este jueves 24 de noviembre a las 10:00 horas se realizará una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares en la comuna de Villarrica, Región de La Araucanía. “En esta oportunidad, esta prueba solamente nos permitirá determinar el alcance de este sistema en la comuna”, detalló la directora regional de la Onemi Araucanía.

“Si a las personas no les llega este mensaje, es muy importante que puedan ingresar a la página web de Onemi, en la sección de Pruebas Sae y comentarnos ahí si su celular no ha recibido esta prueba”, dijo la autoridad, quien agregó que “si se encuentran en una zona que no tenga cobertura de telefonía celular, este mensaje es probable que no llegue a su teléfono”.

[ATENCIÓN #VILLARRICA] 📡

Este jueves 24 de noviembre, a las 10:00 horas, realizaremos la prueba del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares 📲#PruebasSAE @DPRLaAraucania

Info: https://t.co/nNFmYr8MAe La Directora Regional de #ONEMIAraucania nos entrega más detalles ▶️👇 pic.twitter.com/vB2sAWhBhP — onemichile (@onemichile) November 21, 2022