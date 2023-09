La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió esta jornada a la reunión que sostuvo con los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, para discutir sobre temas relacionado con el Consejo Constitucional durante la noche de este lunes.

Tras la cita, la parlamentaria oficialista aseguró que a su juicio “la fantasía erótica” de la derecha es que el PS rompa vínculos con el Partido Comunista (PC) en relación con el Consejo Constitucional y lo que resta del proceso constituyente.

“La derecha no nos da la pasada. La fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC y que el PC quede fuera del proyecto, pero estuvo en el anteproyecto, ¿cómo se va a bajar?”, cuestionó Vodanovic en una entrevista con La Segunda.

Además, la líder del PS aseguró que pese a que no han existido conversaciones profundas, el PC todavía no ha tomado una postura oficial sobre el plebiscito de salida.

Durante la entrevista, Vodanovic también dio a conocer que la reunión fue solicitada por los partidos opositores para conversar sobre el trabajo que lleva a cabo el Consejo Constitucional y las percepciones que tiene la ciudadanía de este.

La política también indicó que hasta ahora Chile Vamos ha respaldado la mayoría de las polémicas enmiendas presentadas por el Partido Republicano y que debido a la poca popularidad que el órgano tiene entre la población, están buscando un acuerdo con parte de la izquierda.

“Ayer me decían ‘a Gabriel Osorio (experto del PS) le hemos pedido la lista y no la entrega. No quiere que corrijamos los temas’. Hablo con Osorio y me dice ‘el problema no es solo una lista de temas, es toda esta cuestión’”, detalló.

En la misma línea, días antes, Vodanovic dijo a CNN Chile que veía cómo el proyecto de Constitución se convertía en “una kastitución”, apuntando a que sería principalmente representativa del Partido Republicano y sus intereses.