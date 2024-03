Este martes, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se reunió en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para solicitar al Gobierno la presencia militar para “ciertas labores de seguridad”, incluyendo responsabilidades “bien claras y acotadas”.

El jefe comunal argumentó que ante la falta de dotación policial tanto en Maipú como en otras comunas de la Región Metropolitana, y la crisis de seguridad, lo que pide es “que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores y para algunas funciones”.

En esa línea, remarcó que pidieron a la ministra “considerar seriamente el apoyo de presencia militar en ciertos sectores de infraestructura crítica y barrios más complejos de Maipú”.

El alcalde detalló que esta presencia militar podría ser destinada a las líneas de Metro, oleoductos y accesos y salidas de autopistas. “Puede ser un apoyo a la labor de Carabineros y eso requiere un apoyo que sea transversal”, precisó.

“Esto tiene que ser visto de forma muy responsable, con diálogo entre las distintas instituciones, para que esta medida tenga un impacto concreto en la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, agregó el jefe comunal de Maipú.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Presidente Boric

La mañana de este miércoles, el presidente Gabriel Boric sostuvo que conversó con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, respecto a los problemas que aquejan a la comuna.

Tuvimos una buena conversación y un buen intercambio de opiniones respecto al sentido de solicitud, a qué es lo que se necesita”, señaló en conversación con Radio Condell de Curicó.

Según el mandatario, Vodanovic “reconoce también que se han realizado muchas medidas en materia de seguridad (…), pero sin lugar a dudas podemos hacer más y estamos en permanente contacto con los diferentes alcaldes, en particular la ministra Carolina Tohá, pero cuando es necesario yo mismo tomo temas personalmente”.

El presidente fue consultado sobre el uso de las Fuerzas Armadas para hacerle frente a la crisis de seguridad. “Los militares, y lo han señalado ellos mismos, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero de nuestra perspectiva pueden colaborar en funciones específicas para liberar policías que sí están preparados para aquello”, dijo.

“Yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la Ley de Infraestructura Crítica. Es algo que tiene que ser discutido en el Congreso (…). Siempre se demora y por eso estamos proponiendo, y conversando con los partidos, algunos mecanismos más rápidos”, agregó.

Entre los posibles mecanismos, el mandatario mencionó, por ejemplo, “alguna reforma constitucional que nos habilite hacerlo mediante decreto y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso. Un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en la frontera en la zona norte. Entonces, hay alternativas”.

Ministra Carolina Tohá

De acuerdo a la reunión que sostuvo el alcalde, la secretaria de Estado insistió en la tramitación del proyecto de infraestructura crítica para poder realizar el despliegue de las Fuerzas Armadas “en apoyo a las estrategias de seguridad en zonas urbanas mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica”.

Fiscal Marcos Pastén

En conversación con CNN Prime, el fiscal regional occidente, Marcos Pastén, se refirió a la ola de crímenes que se han registrado en el país y a la inseguridad. Ante la solicitud de Vodanovic, el fiscal expresó que es imposible “generar cualquier plan de acción por parte de los involucrados, en este caso, los agentes que estamos involucrados, sin tener la participación y la legitimidad ciudadana. Necesitamos que la ciudadanía confíe en las instituciones, necesitamos garantizarle a esa ciudadanía que las instituciones van a dar respuesta“.

Ministra Maya Fernández

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió a la idea planteada por el alcalde Vodanovic: “Es una preocupación que han tenido varios alcaldes y lo hemos abordado“, señaló aludiendo al Cosena y otros proyectos.

“Entendemos la preocupación que existe, el gobierno nunca ha cerrado las puertas y por eso es tan importante escuchar a los alcaldes y alcaldesas de nuestro país, de distintos sectores”, aseveró.

La secretaria de Estado reiteró la importancia de fortalecer el rol de las policías con mayor tecnología. Sin embargo, enfatizó que se deben mantener “las tareas para las cuales se forman“.

En ese sentido, Fernández explicó que ya existe un gran contingente militar desplegado, no solo en la macrozona sur, sino que también en la Quinta Región, luego de los incendios forestales.

Finalmente, y al ser consultada de una supuesta “derrota ideológica” en el Frente Amplio luego de la solicitud del alcalde de Maipú, la ministra Fernández señaló que “el ideal es que algún momento nuestro país tenga tranquilidad para no tener despliegues militares. Hay una demanda en materia de seguridad que tiene muy preocupada a la gente”.

Ministro Álvaro Elizalde

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, indicó que no ha habido un cambio de postura desde el Ejecutivo y fue enfático en señalar que “no es una idea nueva”, sino que forma parte de las iniciativas que el Gobierno ha impulsado

De hecho, recalcó que “en su momento” se aprobó una reforma constitucional que habilita a las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica y el control de las fronteras en la zona norte.

Y que se estableció que se iba a regular por ley.

“Esta es una herramienta que tiene que evaluar, que si se utiliza se tiene que hacer de forma seria y responsable y con todos los resguardos necesarios para que cumpla su objetivo”, dijo Elizalde.

Así las cosas, comentó que es necesario avanzar en la aprobación del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para “contar con todo el marco normativo necesario para que esta herramienta se use de buena forma, en el marco de Estado de derecho”.

El ministro también apuntó a que el Gobierno no tiene complejos de utilizar todas las herramientas que establece la institucionalidad para elevar los estándares de seguridad, “ese es el objetivo central de las medidas que hemos adoptado durante todo este tiempo, y eso implica eventualmente el despliegue de las FF.AA.”.

Eso sí, señaló que eso debe hacerse de forma “seria y responsable, tomando todos los resguardos para que se cumpla el objetivo deseado y que efectivamente una medida”.

¿Qué piensan los alcaldes?

Luego de la petición de Tomás Vodanovic, distintos alcaldes oficialistas y de oposición manifestaron apoyo a sus palabras.

Emilia Ríos, Ñuñoa

Emilia Ríos (RD), dijo a La Tercera que las declaraciones del alcalde Vodanovic “se suman a la petición de varios alcaldes del sector, quienes, desde el año pasado, vemos como un paso necesario la aplicación de la Ley de Infraestructura Crítica”.

“La crisis de seguridad que vive el país es transversal y nuestra labor como jefes comunales es ser la voz de los vecinos que están siendo atacados por la delincuencia. A situaciones urgentes, acciones concretas. No podemos seguir esperando”, añadió.

Erika Martínez, San Miguel

Erika Martínez (CS), recalcó que las Fuerzas Armadas deben estar para la protección de la infraestructura crítica, con límites claros en sus funciones, haciendo uso correcto de la fuerza y teniendo respeto por los derechos humanos en todo momento. “Estas dotaciones deben ser un apoyo (…), pero no intervinientes directos en el orden público”, indicó.

Carolina Leitao, Peñalolén

El diagnóstico también fue compartido por la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC): “Muchos alcaldes le hemos solicitado al Gobierno implementar esta medida y también le hemos dicho al Ministerio del Interior que si requieren que vayamos a hablar con los parlamentarios estamos disponibles”.

Cristopher White, San Bernardo

Cristopher White (PS), afirmó, por su parte, que es momento de dejar los diagnósticos y dudas políticas atrás, y comenzar a actuar: “Hemos planteado la necesidad de apoyo de las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Infraestructura Crítica, no para que los militares salgan a combatir el crimen organizado, pues no tendría sentido, porque no están preparados para ello, sino que para que podamos liberar así a las policías”.

Claudio Castro, Renca

En entrevista con CNN Chile, Claudio Castro dijo que para situaciones excepcionales debiera haber “respuestas excepcionales”, sostuvo que “los militares no están preparados para hacer una acción policial en el territorio, el aporte principal que ellos podrían hacer es marcar presencia en lugares que son críticos para el desarrollo del país” y sugirió un “buen” reglamento para esas acciones.

Evelyn Matthei, Providencia

Evelyn Matthei, señaló que “no existe ninguna garantía de que eso pueda funcionar”, ya que todavía no hay un acuerdo para el reglamento de Reglas del Uso de las Fuerzas (RUF), no se puede pensar en sacar a los militares a las calles.

“No estoy diciendo que sea una mala idea, lo que estoy diciendo es que no existe ninguna garantía de que eso pueda funcionar. Y mientras no existan garantías ni piensen en ello”, afirmó.

De igual forma, algunos alcaldes de distintas fuerzas políticas manifestaron su apoyo a Vodanovic: Rodolfo Carter (IND, pro UDI; La Florida), Cristóbal Lira (UDI; Lo Barnechea), Gonzalo Durán (CS; Independencia), Felipe Muñoz (IND pro Frente Amplio; Estación Central), Germán Codina (RN; Puente Alto) y Gustavo Toro (DC; San Ramón).