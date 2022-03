Como un acto “improvisado” calificó el vocero y werkén de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, la visita de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, la que terminó con disparos al aire, un vehículo quemado y el camino cortado durante la jornada del martes.

El incidente fue condenado por distintos sectores políticos, sain embargo, el Gobierno reiteró su intención de no renovar el Estado de Excepción que involucra a cuatro provincias de la macrozona sur.

Tras lo ocurrido, Carbone dio a conocer, entre otros aspectos, que el padre de Camilo Catrillanca “tenía la venia para que lo pudieran visitar como familiar”.

“Ha sido un show mediático”

En entrevista con La Tercera, el vocero de la comunidad dijo que lo ocurrido “ha sido un show mediático tanto del mundo mapuche como también desde el Gobierno”.

No obstante, Carbone señaló: “nosotros somos una comunidad independiente, originaria aquí del territorio de Temucuicui y la presencia ayer en la visita a Marcelo Catrillanca, nosotros la respaldamos, primero que nada. La familia Catrillanca tiene el derecho de continuar en búsqueda de la verdad, la justicia para nuestro hermano Camilo Catrillanca abatido y Marcelo Catrillanca cuenta con el respaldo absoluto de la comunidad tradicional de Temucuicui para continuar con ese proceso”.

En ese sentido, el werkén aseguró que “acá no se estaba haciendo absolutamente nada a escondidas, acá había algo protocolar. Nosotros no nos adjudicamos, primero que nada, la representatividad de todo un pueblo porque somos amplios, somos diversos y como tal, no lo podemos hacer”.

“Con todo esto se deja ver que todo fue improvisado, pero Marcelo Catrillanca tenía la venia para poder ingresar y que lo pudieran visitar como familia”, agregó.

Por otra parte, Carbone se refirió a las consecuencias que le dejó el incidente a la comunidad. “Es lamentable que mucha gente se aproveche y haga especulaciones innecesarias con doble sentido. Por un sentido, provocar el distanciamiento interno de dos comunidades (las dos Temucuicui) y creo que eso no debería ocurrir. Veo que hay mucha dirigencia mal intencionada, por lo cual nosotros queremos aclararlo: esta era una situación netamente para visitar a la familia Catrillanca, que ha perdido a un integrante de su núcleo, y nosotros lo respaldamos porque era un integrante de nuestro núcleo”, afirmó.

El incidente “es una acción que no se debió realizar”

Además, manifestó que lo ocurrido “es una acción que no se debió realizar. Ahí tienen que salir las autoridades tradicionales, los grandes líderes diciendo cuáles son los conductos, pero si hablamos de protocolos para oponerse al ingreso de gente como la del Gobierno, que venía el día de ayer, creo que no se justifica la acción”.

“Por el hecho que la Comunidad Tradicional de Temucuicui le daba el acceso libre a Marcelo Catrillanca con la comitiva para que pudieran llegar a la comunidad y visitar el lugar donde fue asesinado Camilo Catrillanca”, continuó.

En tanto, el vocero manifestó que la comunidad se manifestó con entidades vecinas para que se respeten los “protocolos” definidos: “Si hablamos de protocolos, primero el protocolo se respeta internamente. No podemos mostrar un protocolo hacia el exterior, cuando nosotros no lo practicamos. Esta es una situación que nos deja pensando y aún estamos en conversaciones”.

“Se han enviado invitaciones a las otras comunidades (Temucuicui Autónoma, lideradas por la familia Huenchullán) para poder tener una conversación seria y responsable. Y creo que es la única forma de poder avanzar como pueblo, como nación, porque si estamos llamando a la división no vamos a hacer absolutamente nada nosotros como mapuche”, adelantó.

El miércoles, la autoridad ancestral de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, sostuvo en entrevista con Interferencia que la comitiva liderada por la secretaria de Estado no respetó de “ninguna manera” el protocolo mapuche para visitar la comunidad. También advirtió que “si quieren dialogar con las comunidades de Malleco deben pasar por mí, sino se van a encontrar con sorpresas”.