Este sábado, el convencional del movimiento Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), Rodrigo Rojas Vade, reconoció haber mentido sobre su enfermedad a través de sus redes sociales.

El hecho ocurrió luego que el diario La Tercera revelara en una entrevista que el relato del constituyente “tenía una trampa”, por lo que Rojas Vade debió admitir que no tenía cáncer.

“Desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrontar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy”, confesó el vicepresidente de la Convención Constitucional.

Lee también: Tribunal Electoral excluye a Marco Enríquez-Ominami de la carrera presidencial pese a ser absuelto en el Caso OAS

Tras la declaración, Rafael Montecinos, vocero de la Lista del Pueblo, defendió a Rojas asegurando que “su lucha por las demandas sociales y por el sistema de salud nefasto que impera en Chile son reales“.

“En estos momentos difíciles, todo el apoyo para nuestro compañero Rodrigo Rojas Vade. Que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave, incluso su estado de salud está cada día peor”, expresó.

“Seguiremos firmes apoyando a nuestro compañero, para que siga aportando su grano de arena para cambiar Chile desde la Convención”, cerró Montecinos.