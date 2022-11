La Cámara de Diputadas y Diputados eligió este lunes a Vlado Mirosevic (PL) como nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En tanto, la primera vicepresidencia quedó en manos de Carlos Bianchi (Independiente-bancada PPD), y la segunda vicepresidenta será Catalina Pérez (RD). Ambos alcanzaron los 78 votos requeridos para ocupar los cargos.

En una primera elección el parlamentario liberal obtuvo 74 de los 78 votos que se necesitaban para alcanzar la presidencia, mientras que Miguel Ángel Calisto (DC) sumo 70 apoyos.

Lo anterior obligó a una segunda vuelta en la Corporación donde todo se definió por mayoría simple. De esta forma, Mirosevic se convirtió en el nuevo líder de la mesa tras sumar 77 apoyos, mientras que la carta de la falange se quedó con 73 sufragios.

Vlado Mirosevic es electo nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados



“Quiero agradecer primero a los que respetaron el acuerdo”, comenzó diciendo Mirosevic tras ser electo como sucesor de Raúl Soto (PPD).

Asimismo, se refirió a quienes “no votaron”: “Creo que tendrán que discutir y examinar con su propia consciencia porqué no lo hicieron. Estamos contentos porque no solo votó por nosotros la fuerza del oficialismo, sino que fue más allá y quiero agradecer los votos de la DC y el PDG que apoyaron no solo a esta presidencia, sino a la testera en general”.

“Aprovecho de ofrecer mi solidaridad con Karol Cariola y enviarle un abrazo de fuerza y también de paciencia en este momento”, cerró el liberal.

La elección de Mirosevic se da luego del quiebre del pacto administrativo sobre presidencias de la Cámara que firmaron una serie de partidos políticos y según el cual, la testera le correspondía al Partido Comunista (PC) a través de Karol Cariola.

“Hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido”, acusó el PC tras bajar la candidatura de Cariola.