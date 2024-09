Tras polémica por visita a Pekín: Ministra Fernández descartó haber firmado convenios de defensa con China

Luego de que el exministro de Defensa, Jorge Burgos, cuestionara la visita y pidiera “precaución” respecto a la firma de convenios con el gobierno chino, la secretaria de Estado aseguró que no hubo firma de acuerdo y enfatizó en la larga data de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Polémica generó la visita oficial a China de la ministra de Defensa, Maya Fernández, para reunirse con su homólogo chino, el almirante Dong Jun, realizada la semana pasada.

En el encuentro, que tuvo como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países y reactivar la cooperación mutua en el ámbito de la defensa, tras la interrupción provocada por la pandemia de COVID-19, ambos ministros abordaron diversos aspectos de colaboración, con especial énfasis en la seguridad marítima.

Tras esto, la Comisión de Defensa del Senado anunció que Fernández será citada a una sesión para abordar las estrategias de defensa nacional, que, a juicio de sus integrantes, deben ser tratadas como “política de Estado”.

Lee también: Ministros de Defensa de Chile y China se reúnen para impulsar la colaboración en tecnología militar y seguridad marítima

Advertencia de exministro Burgos sobre el gobierno de China

La visita suscitó cuestionamientos por parte del exministro de la cartera, Jorge Burgos, quien, en entrevista con El Mercurio, pidió “tener mucha precaución con convenios de defensa cuando se trata de países del mundo no democráticos”.

Al respecto, la secretaria de Estado enfatizó en que las relaciones bilaterales con China en esta materia fueron establecidas hace años, incluso en escuelas de Formación. “Pero además, nosotros tenemos un memorándum de entendimiento que no es de ahora”, sostuvo.

“Esto data hace muchos años, el propio exministro Allamand viajó a China donde se firmaron estos convenios de seguridad y defensa. Nosotros no lo hemos firmado”, expresó la secretaria de Estado.

En torno a los cuestionamientos de Burgos, la ministra enfatizó en que “los convenios ya existen”, pero manifestó sus intenciones de evitar entrar en enfrentamientos con una exautoridad.

“Yo me he juntado con muchos ministros de Defensa, de distintos países, porque Chile es un país que ha tenido una relación diplomática con muchos de los países en todas materias. Los convenios ya existían. No firmamos convenios y es cuestión de revisar la historia de cómo ha sido y cuando ocurrieron la firma estos convenios”, indicó.