Un video de casi cuatro minutos forma parte de las evidencias en la causa por abuso sexual que pesa sobre el alcalde de Laja, Roberto Quintana. En el registro se ve cómo el jefe comunal intenta besar de forma insistente a una funcionaria.

“No se ponga a llorar”

De acuerdo con BBCL Investiga, la prueba audiovisual estuvo en reserva por más de dos años. En el video se aprecia a Quintana tratando de besar a la funcionaria municipal varias veces, pese a que ella le pide constantemente que se detenga.

En el registro también se puede ver cómo la situación en un momento le provocó a la funcionaria un tic nervioso que la hizo llorar. “No se ponga a llorar”, le dice el alcalde, quien vuelve a rozarla con la clara intención de besarla.

Según la declaración que dio ante Fiscalía tras denunciar lo sucedido, los acercamientos no deseados por parte de Quintana comenzaron en julio de 2021. “Abrazos desmedidos, roces con sus manos y miradas insinuantes”, fueron algunas de las acciones.

El hecho más grave ocurrió el 5 de agosto de ese mismo año, cuando la funcionaria municipal se encontraba sola en su oficina y llegó el jefe comunal, comenzando a intentar besarla en la boca, rozarla y besarla en la cara, entre otras acciones.

“Él me abraza, lo que fue desmedido porque no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Le digo “ya, ya, gracias”, y se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir, ya que me tapaba el único espacio para salir“, testificó.

“Seguía acercándose para besarme. En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme (…). En ese momento pensaba ‘él es mi jefe, es el alcalde’ y si le pegaba, quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo”, agregó.

La causa

Cuando declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI), el alcalde negó todos los hechos, argumentando que el día que se grabó el video estaba en diversas actividades. Para hacerlo creíble adjuntó 20 fotos, pero el análisis al video contradijo su versión.

“Cuenta con evidencia sustancial para poder determinar que efectivamente el imputado visitó a la víctima en las dependencias de la oficina de esta última”, señala el informe elaborado por la Brigada de Delitos Sexuales de Los Ángeles consignado por Radio Bío-Bío.

El análisis determinó que Quintana besó 14 veces a la funcionaria y la abrazó otras cinco. “También le toma en dos oportunidades con sus manos el rostro, intentando besarle la boca. En reiteradas oportunidades, ella verbaliza su incomodidad a las acciones del imputado, pidiéndole que pare y que no sea insistente“, detalla.

Para marzo de 2022 estaba programada la audiencia por abuso sexual contra el jefe comunal, pero esta se ha reprogramado por diversas razones. Según el reportaje, hasta la fecha todavía se espera la realización de dicha instancia.