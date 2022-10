Un registro evidenció al diputado Gaspar Rivas fuera de control en medio de la discusión de la mesa paralela constituyente en el Congreso Nacional.

En el video se puede ver al militante del Partido de la Gente (PDG) descontrolado, forcejeando y gritando. En un momento, cuando su jefa de gabinete, Marisol Henríquez, lo intenta calmar, le grita fuertemente: “¡Suéltame!”.

Tras el hecho, el diputado entregó declaraciones en donde aseguró que cuando habló de derecha pinochetista “personas se pusieron de pie y a viva voz me interrumpieron y yo golpeé la mesa para exigir que me escucharan como yo los había escuchado cuando me emplazaron a mí”.

“Al lado mío un señor de chaqueta clara golpea la mesa también y me dice ‘no me venga a hablar mal de mi general Pinochet, ándate de aquí, comunista’“, manifestó.

El registro fue tomado y viralizado por Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, quien fue invitado a participar de la instancia para discutir una eventual salida constituyente en paralelo a las conversaciones que lideran otras fuerzas políticas al interior del hemiciclo.