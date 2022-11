Terribles momentos se vivieron en el esperado festival de Kpop Music Bank Chile. La cantante Shuhua, del grupo Gidle, sufrió un accidente en pleno escenario debido a la caída de granizos.

Las fuertes precipitaciones que marcaron la tarde y noche en la capital afectaron directamente al evento que fue realizado en el Estadio Monumental, comuna de Macul, y contó con la presencia de exponentes de Kpop.

Ante estos problemas, la organización decidió suspender definitivamente el festival. De hecho, integrantes del grupo TXT le pidieron a las y los asistentes irse a sus hogares por su seguridad.

Lee también: Al menos 8 sismos seguidos entre las regiones del Maule y Los Ríos: SHOA descartó amenaza de tsunami

SHUHUA LITERALLY FELL THEY SHOULD HAVE STOP BEFORE THE SONG START PLAYINGpic.twitter.com/W0asCga6yr

— 长卂乚 | Nxde | TOMBOY SOTY (@Idlemacy) November 13, 2022