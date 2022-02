El vicepresidente de la Convención Constitucional (CC), Gaspar Domínguez, confirmó que dio positivo a COVID-19 tras presentar algunos síntomas hace un par de días.

“Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la Posta Central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aislé a esperar resultado del PCR. Hoy jueves se confirma que estoy positivo”, informó a través de Twitter.

Domínguez habría participado de forma telemática en una sesión de la CC, donde notificó que se encontraba esperando el resultado del PCR que se había realizado.

Junto con informar su contagio, solicitó que quienes hayan estado en contacto con él los días domingo y lunes sean rigurosos con el uso de mascarilla.