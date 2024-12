Vicente Almonacid recibe el Premio Nacional del Deporte y se convierte en el quinto deportista paralímpico en obtenerlo

El nadador paralímpico recibió este galardón y será homenajeado con una gigantografía instalada en el Parque Estadio Nacional. "Has recibido no solamente premios ni satisfacciones deportivas, sino también el cariño de nuestro pueblo", destacó el Presidente Boric durante la ceremonia.

Este fue un día memorable en la carrera deportiva del nadador Vicente Almonacid, quien llegó hasta el Palacio de La Moneda para recibir el reconocimiento del Premio Nacional del Deporte.

Este es uno de los mayores galardones otorgados por el Estado de Chile a los atletas, y contempla un pago único de 245 UTM. Más allá de lo monetario, el homenaje incluyó una gigantografía de Almonacid, que será instalada en el Parque Estadio Nacional.

Durante la ceremonia, el Presidente Gabriel Boric le dedicó unas palabras al deportista: “Te ha tocado nadar contra la corriente, pero has recibido no solamente premios, no sólo satisfacciones deportivas, sino también el cariño de nuestro pueblo. Y te lo has ganado tú, con tu familia, tus entrenadores, con todo el esfuerzo que has hecho, y por eso me parece importante que todos lo reconozcamos”.

Hoy con mucha alegría desde La Moneda, celebramos a Vicente Almonacid con la entrega del merecido Premio Nacional del Deporte 2023. Su participación y logros en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, el mundial de para natación de Manchester, los Juegos… pic.twitter.com/2nCB7dUwEc — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) December 26, 2024

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó: “Vicente ha sido muchas veces reconocido, no solo por sus resultados, sino también por su perseverancia y constancia en el desarrollo deportivo. Este es un premio ganado con justicia y muy difícil de obtener, dada la gran competencia y los excelentes resultados que han obtenido integrantes del Team Chile y del Team ParaChile”.

El protagonista de la jornada, expresó: “La vida de un deportista es también un resumen de la vida misma de cualquier persona: hay sueños, esperanzas, ilusiones, compromisos, esfuerzos, y los resultados se sopesan con triunfos y derrotas. Hoy, sin duda, es un día demasiado especial para mí. Jamás pensé, en aquel verano del 2013 cuando me acerqué por primera vez a una piscina, que estaría aquí recibiendo el Premio Nacional del Deporte”.

El Premio Nacional del Deporte se entrega desde el año 2002 y está regulado por la Ley del Deporte. Vicente Almonacid sucede a los seleccionados Marco y Esteban Grimalt, ganadores de la versión 2022, y se convierte en el quinto deportista paralímpico en recibir este galardón.

“Un orgullo nacional y un ejemplo para las y los jóvenes de Chile”. 🏊‍♂️ 🏅 El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entregó el Premio Nacional del Deporte 2023 al nadador paralímpico Vicente Almonacid en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, junto al… pic.twitter.com/u5imtjDpgo — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 26, 2024