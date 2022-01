(Agencia Uno) — Durante esta jornada se realiza el velorio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto González, en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago.

La noche del viernes, la bancada de la Democracia Cristiana informó el fallecimiento a los 93 años de quien también fue intendente de la Región Metropolitana.

“Nuestras condolencias y afecto a su familia en estos momentos, destacando su valioso aporte al país.

Q.E.P.D.”, señalaron a través de un mensaje en las redes sociales.

— Bancada DC (@DiputadosDC) January 8, 2022