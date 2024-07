Reforma previsional: Vallejo llama a la oposición a “ponerse con los pies en la tierra” y a tener voluntad para avanzar

La vocera del Ejecutivo recordó que desde que se presentó el proyecto ante al Congreso, se han puesto distintas excusas, como la presencia de Giorgio Jackson, que las pensiones no son prioridad o por razones técnicas.

Tras finalizar el Consejo de Gabinete en el palacio presidencial, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a la oposición a “ponerse con los pies en la tierra” y empatizar con los jubilados del país, en relación a la reforma previsional que se discute en el Congreso.

Además, advirtió que desde que el Ejecutivo presentó el proyecto ante el Legislativo, se han puesto distintos tipos de excusas para no avanzar en la iniciativa y que este es el tercer gobierno que “intenta sacar adelante” una reforma de pensiones.

“Insistimos en que el llamado es a ponerse con los pies en la tierra, a empatizar con los jubilados y jubiladas de nuestro país y a tener mayor voluntad de avance porque de postergación en postergación hemos pasado años en este tema”, remarcó.

En ese sentido, pidió poner sentido de realidad a la discusión, ya que “en un momento se dijo que era por la presencia del ministro Jackson que no se podía avanzar en la reforma, razones totalmente alejadas en la discusión; en otro momento se dijo, y hace muy poco, que la reforma de pensiones no era prioridad, cuando sabemos que para los jubilados y jubiladas de nuestro país es una de las principales preocupaciones”, apuntó.

Esto último en relación a las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien manifestó que las pensiones no están dentro de las primeras preocupaciones de los chilenos.

Vallejo continuó indicando que no se ha avanzado por razones técnicas, o porque la propuesta “es mala, se ha dicho porque no me gusta el tono de uno u otro ministro”.

Ya han existido demasiadas excusas, dijo, y eso no es sostenible para el sistema político ni para los jubiladas y jubiladas, “porque hemos avanzando. Como decía la ministra Jara, tenemos más de 14 puntos de avance y entendimiento, cómo vamos a usar solo un punto de ese acuerdo para no aprobar la idea de legislar la reforma”, concluyó.