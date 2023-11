La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó la amenaza que la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) le hizo a la vicepresidenta Carolina Tohá para que el Gobierno expulse a los 12 mil migrantes que están con resolución decretada por la justicia.

Los parlamentarios afirmaron que el Ejecutivo debe expulsar del país a las personas que están con el fallo judicial antes de fin de año, de lo contrario, amenazaron con acusar constitucionalmente a Tohá, en su calidad de ministra del Interior y Seguridad Pública.

“La situación no resiste más excusas, no resiste más aplazamiento de medidas, no resiste más buenas intenciones”, dijo el jefe de la bancada, Frank Sauerbaum. Esto luego que una carabinera resultó herida de gravedad por una granada durante un procedimiento policial en Santiago que involucró a ciudadanos de nacionalidad venezolana.

¿Qué dijo Vallejo?

Durante una vocería de este viernes, la titular de la Segegob comentó al respecto: “Estamos hablando de una especie de ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo de gobierno anterior y en ese gobierno, las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años, y hoy día se nos pide en un mes expulsar 12 mil”.

En ese sentido, la ministra sostuvo que “hay que ser razonable y realista cuando se hace la crítica, porque no podemos exigirle a otro que haga todo lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que está haciendo un partido que fue de gobierno en periodo anterior”.

“Cuando nosotros asumimos el gobierno, las fronteras estaban prácticamente abandonadas, los equipos tecnológicos, los radares muy pocos funcionando, las policías con equipamientos no se renovaban también hace años, que no podían funcionar. Entonces, hemos hecho un esfuerzo significativo. Obviamente, no nos conformamos, porque hay que seguir trabajando. Vemos todavía situaciones que son muy preocupantes: los secuestros, las extorsiones, aparecieron ahora granadas, los homicidios”, agregó.

Vallejo afirmó que el Ejecutivo se está tomando “en serio problema (de seguridad) porque es grave”, sin embargo, “no es comprensible que un sector político que fue gobierno hace muy poco tiempo, que no fue capaz de expulsar a todas las personas que había que expulsar, administrativamente hoy día exija en un mes expulsar 10 veces más de lo que pudieron ellos. Se requieren muchos recursos, pero además es una capacidad logística que en un mes no se puede desarrollar”.

“Entonces, nosotros estamos avanzando en el procedimiento de expulsiones. Aprobamos dos proyectos de ley para agilizar el proceso de expulsiones (…), hemos restablecido relaciones diplomáticas (…) que se perdieron en el gobierno anterior, que no estaban por razones ideológicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de tomarnos en serio el problema de la seguridad y el problema de la migración, es porque realmente nos estamos tomando en serio esto. Esto tiene que con situaciones prácticas”, continuó.

De este modo, la vocera reiteró que el Gobierno está trabajando en la situación. “Por cierto que falta, pero no se va a solucionar con declaraciones rimbombantes, altisonantes ni menos con amenazas, porque además bien poco creativas. Si queremos proponer soluciones, no podemos siempre proponer estados de excepción nacionales, acusaciones o solicitudes de descabezamiento”, añadió.

“Si queremos tomarnos en serio el problema de la seguridad, hagamos propuestas serias y eso es lo que queremos de la oposición, que en algunas oportunidades sí nos ha traído buenas propuestas y las hemos recogido (…), pero en este caso, francamente, no solo se pide un imposible, sino que una amenaza que no es ninguna solución al problema de fondo”, sentenció.