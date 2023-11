La Bancada de Diputados de Renovación Nacional exigió a la vicepresidenta (durante el tiempo en que el presidente Gabriel Boric esté fuera del país) y ministra del Interior, Carolina Tohá, la expulsión antes de fin de año de 12 mil migrantes cuyas carpetas “están listas para ser llevadas a cabo”.

Los parlamentarios amenazaron a Tohá con acusarla constitucionalmente en caso de no cumplir con la petición. “La situación no resiste más excusas, no resiste más aplazamiento de medidas, no resiste más buenas intenciones”, dijo el jefe de la bancada, Frank Sauerbaum.

“Le vamos a exigir la expulsión inmediata de las 12 mil personas que hoy tienen en carpeta -inmigrantes ilegales que en muchos casos han cometido ya delito- de aquí a fin de año. Si no se va a exponer a una acusación constitucional que vamos a presentar y defender”, agregó.

Sobre el viaje que realizará el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, a Venezuela para conseguir acuerdos, Saurbaum sostuvo que “no le puede pedir permiso a los chavistas para expulsar a la gente que viene a delinquir. Y si él piensa así, le vamos a pedir disculpas al gobierno de Venezuela por devolverles al montón de delincuentes que nos mandó ilegalmente”.

La respuesta del Gobierno

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, cuestionó el ultimátum de RN tachándola de “desproporcionada”. “Se le está pidiendo a la ministra Tohá que, en un mes y medio, proceda a un número de expulsiones de casi diez veces lo que el presidente Piñera hizo en cuatro años“.

El secretario de Estado señaló que entre el 2018 y fines del 2021 hubo poco más 1.300 expulsiones administrativas. “Se le pide a la ministra que un mes y medio alcance una cifra de casi diez veces de lo que hizo el gobierno anterior en cuatro años, por lo tanto, nosotros aquí pedimos un poco de rigurosidad”.