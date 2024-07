Vallejo descarta eventual candidatura presidencial en 2025: “Tengo un rol como ministra de Estado”

Aunque reconoció su pasión por la política como medio para generar cambios, la secretaria de Estado enfatizó que no tiene aspiraciones presidenciales y subrayó la importancia de su actual rol en el gobierno del presidente Gabriel Boric.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó este martes una eventual candidatura presidencial en representación del oficialismo, reiterando su apoyo al gobierno de Gabriel Boric.

“Soy una persona política. Me gusta la política como ejercicio o como una actividad para producir cambios que son necesarios”, expresó la secretaria de Estado en conversación con Radio Romántica.

Sin embargo, enfatizó que no tiene aspiraciones presidenciales en este momento, afirmando que “no he pensado ni tengo aspiración a eso (la Presidencia de la República). Además, tengo una función muy importante para mí de permanecer en el Gobierno con el presidente hasta el final”.

Esto pese a que la ministra se posiciona como una de las figuras prominentes de la centroizquierda en las encuestas. Según la última encuesta Criteria, la expresidenta Michelle Bachelet lidera con un 9% de menciones espontáneas, seguida por la ministra Carolina Tohá con un 6%, y la propia Vallejo con un 5%.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro, Vallejo respondió con un “no” rotundo, aunque dejó la puerta entreabierta al decir: “Tendremos que conversar en dos o tres años más, pero la verdad es que entiendo muy bien la función que tengo”.

En esa línea, la vocera destacó su compromiso con su actual cargo: “Tengo un rol como ministra de Estado y entrar en esa discusión hipotética puede contaminar el debate de lo que implica mi rol actualmente. Prefiero no entrar en hacer política ficción, pero tengo claro que me quedo con el presidente Gabriel Boric hasta el final, a menos que me tenga que echar”.