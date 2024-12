“Va a entender que hay otros caminos”: La reflexión de Ossandón sobre el aborto tras anuncio de paternidad de Boric

La jefa de bancada de RN sugirió que el Presidente podría reconsiderar su postura sobre la interrupción del embarazo, destacando que podrían existir otras vías para "apoyar a esas mujeres y salvar la vida de esos niños".

El anuncio del Presidente Gabriel Boric, quien será padre por primera vez, resonó en diversos sectores políticos y generó un debate sobre la interrupción del embarazo, impulsado por las declaraciones del senador Iván Moreira (UDI).

En ese contexto, Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), destacó con entusiasmo el actual “baby boom”. Mencionó que, recientemente, el diputado Gonzalo Winter se convirtió en padre, mientras que las parlamentarias Karol Cariola y Chiara Barchiesi, junto con la ministra Camila Vallejo, continúan desempeñando sus funciones mientras atraviesan sus embarazos.

Por otro lado, respecto a los dichos de Moreira, sostuvo: “Logro entender el alcance de sus palabras, porque cuando uno vive lo que es la maternidad, hay cosas que se las repiensa y se las replantea. Y efectivamente el tema del aborto es un tema que yo creo hoy día en Chile no están los tiempos para esto. Chile no es un país abortista y yo creo que cuando sienta, cuando su hijo o su hija se mueva en el vientre, va a entender que pueden existir otros caminos para que las mujeres no se vean en la situación desesperada de tener que llegar a un aborto. Y que existen muchos otros caminos para apoyar a esas mujeres y salvar la vida de esos niños”.

¿Qué dijo Iván Moreira?

El militante de la UDI publicó un mensaje difundido a través de redes sociales, donde etiquetó al jefe de Estado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, ambas en la espera de sus hijos. A ellas también dirigió su mensaje, instándolas a reconsiderar su visión respecto al aborto en Chile.

“Con respeto pedimos una reflexión más profunda por sobre la ideología y no perseverar en aborto libre para proteger la vida del que está por nacer”, expresó el senador en su publicación, subrayando la importancia de proteger la vida desde su concepción.