La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, descartó haber estado en contra del diseño del nuevo gabinete que implementó el presidente Gabriel Boric a partir del viernes 10 de marzo, pese a los dichos de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

¿Qué pasó?

Durante la última jornada, T13 reveló un video en el que la timonel socialista le dice al presidente interino del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, que lamenta que la colectividad se haya quedado sin representación en el cuerpo de ministros del Ejecutivo luego de la salida de Juan Carlos García en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

También le indica: “La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, Ana Lya también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí”.

De hecho, en entrevista con Noticias Express de CNN Chile de este lunes, Vodanovic dijo que no se desdigo de sus dichos, “porque creo que la decisión impacta al Gobierno”.

“Lo que pasó con la reforma tributaria, nosotros tenemos una reforma previsional que es importantísima para los chilenos porque resulta que el sistema previsional está colapsado, está agotado, no dio el ancho y nosotros tenemos que trabajar esa reforma previsional y para eso se necesita la mitad más uno de los votos, y hoy día nosotros para llegar a esa mitad nos faltan, con las fuerzas que tenemos, de acuerdo a la reforma tributaria, 12 votos”, añadió.

“Y resulta que si, además de los votos que tenemos, perdemos tres radicales, cuatro liberales, ya no nos están faltando 12, nos faltan 19”, continuó.

De este modo, “cuando yo hablo de Ana Lya, no lo hago porque sea amiga mía. Lo hago porque Ana Lya es la ministra que tiene que lograr obtener mayorías en el Congreso”, sentenció.

Uriarte descarta estar en contra

Al respecto, se le consultó a la ministra Uriarte sobre los dichos de Vodanovic en el Palacio de La Moneda. “Le manifesté a la presidenta del Partido Socialista, y entiendo que ella así lo replicó, que el diseño del gabinete y las decisiones respecto del gabinete las tomó el presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete como es lógico porque lo conocía el presidente de la República, que es quien debe señalar quiénes son. Es decir, desconocía el gabinete”, respondió.

Bajo ese punto, se le preguntó a la secretaria de Estado: “¿Usted estaba en contra? Porque eso es lo que dice la presidenta del Partido Socialista”.

“No, en lo absoluto. Lo que ocurre, no sé cómo se expresó sinceramente, yo no estaba ahí, pero lo que yo le manifesté específicamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, de quien soy muy amiga por lo demás, es que yo no participé en este diseño y no participé en la decisión concretamente del tema del Partido Liberal”, contestó.

Posteriormente, la ministra de la Segpres sostuvo que “si hay una convicción de temas que son nuevo ideario progresista, el cual comparte plenamente el Partido Liberal, tenemos la confianza que conversando con ello, en la lógica del diálogo democrático -como siempre-, vamos a contar con su participación”.