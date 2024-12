“Un gobierno feminista no debió haber actuado como actuó”: La dura reflexión de senador Gastón Saavedra (PS) por caso Monsalve

El jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara Alta reconoció en CNN Prime que “evidentemente se cometieron errores en el comienzo”, y destacó el valor del testimonio de la denunciante. "Es creíble y verosímil", aseguró.

“Evidentemente se cometieron errores en el comienzo”.

Con esas palabras, el senador y jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara Alta, Gastón Saavedra, calificó en entrevista con CNN Prime la reacción del gobierno ante las denuncias de violación y abuso sexual que le costaron la salida de su puesto al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Pero Saavedra fue más allá, y afirmó que el caso de su excorreligionario -que hoy está en prisión preventiva- “no se actuó como correspondía respecto de las definiciones político ideológicas que se tienen en el gobierno”.

“Un gobierno feminista no debió haber actuado como actuó. Manuel Monsalve no debió haber renunciado en La Moneda. No debió haber ido a representar al gobierno en la defensa del Presupuesto, por nombrar algunas cosas”, señaló el senador.

“Evidentemente el relato de la más afectada, porque aquí había una relación de poder, es absolutamente verosímil y eso significa que se debió haber actuado en consecuencia”, agregó Sanhueza.

“Es creíble y verosímil y no tenemos por qué sonrojarnos ni molestarnos por lo que estoy diciendo. Y creo que allí no hubo una actuación en consecuencia”, cerró el jefe de bancada del PS en la Cámara Alta.