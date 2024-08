UDI responde a dichos de Boric y lo insta a gobernar para todos los chilenos: “Que abandone su obsesión” con el partido

El secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma, pidió al mandatario a dejar de gobernar para su base de apoyo del 33% y pensar en la totalidad de la población. "Eso es lo que dice no solamente el ChatGPT, sino que los chilenos", sostuvo.

La UDI respondió este jueves a la broma hecha por el presidente Gabriel Boric respecto a su situación con el Gobierno, instándolo a dejar su “obsesión” con el partido.

Durante la inauguración del V Congreso Jóvenes Futuro, que se llevó a cabo en el exCongreso en Santiago, el mandatario aseguró, entre risas, haberle preguntado al “ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada, el ChatGPT no sabía”.

“Lo que dice ChatGPT y los chilenos es exactamente lo mismo: avanzar en la seguridad, en la lucha contra la migración ilegal, mejorar la economía, crear empleos”, sostuvo el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma.

Asimismo, instó al presidente a dejar de “gobernar para su 33% y gobierne pensando en Chile. Eso es lo que dice no solamente el ChatGPT, sino que los chilenos, que es lo que realmente importa”.

En la misma línea, Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI, comentó que “al Presidente Boric le haría dos recomendaciones; La primera, cuando quiera resolver un problema que medite, consulte, reflexione y luego busque por sí mismo la respuesta y no en ChatGPT”.

Y, la segunda, “que abandone su obsesión por la UDI y medite por qué las chilenas y chilenos se están haciendo la pregunta: ‘¿Qué hacemos con este Presidente?’”.