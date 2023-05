Parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) oficiaron a las ministras del Trabajo, Jeannette Jara, y de la Mujer, Antonia Orellana, con el fin de esclarecer si se dio curso al protocolo sobre igualdad de derechos y prevención del acoso sexual y laboral a las mujeres en la administración del Estado, tras la renuncia del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, presuntamente motivada por una acusación de acoso sexual.

“No puede quedar ningún manto de duda sobre esta situación y tanto, para el subsecretario como para la persona que denuncia, debe esclarecerse estos hechos y este protocolo, evidentemente, tiene un carácter de reservado, pero debe sí o sí activarse. Y eso necesitamos que nos dé respuesta”, dijo la diputada de la UDI Flor Weisse.

Larraín habla de cómo “se tensionó” relación con ministra Jara

El exsubsecretario Larraín habló en profundidad sobre la petición de renuncia que sorprendió a la opinión pública, ante los pocos antecedentes que se entregaron de su caso.

En entrevista con Agenda Económica ahondó en cómo fue su relación con la ministra Jara durante las últimas semanas y narró cómo fue el día en que le pidieron dejar su cargo.

“Me llama la ministra Jara y me dice: ‘Tienes que dejar el cargo porque tienes una denuncia de acoso sexual en tu contra’. Mi reacción fue preguntar de qué se trata y me respondieron: ‘No te podemos decir‘”, señaló Larraín.