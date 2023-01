La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) le exigió al presidente Gabriel Boric que revierta los indultos particulares que otorgó la última semana de 2022, luego de que reconocer que “hubo desprolijidades” en el proceso.

El pasado sábado 7 de enero, el mandatario dio a conocer que aceptó la renuncia de Marcela Ríos al cargo de ministra, “debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En esa línea, subrayó en que “cuando suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”.

¿Qué dijo la UDI?

El diputado y subjefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Juan Manuel Fuenzalida, le exigieron al mandatario revertir dichos decretos a la brevedad posible y reconocer que fueron otorgados por el error de información que se cometió en un inicio.

Los parlamentarios advirtieron que “no basta” con la renuncia de la ahora ex ministra Ríos, asegurando que las declaraciones del presidente Boric “son bastante elocuentes y nos confirman todo lo que denunciamos durante la semana”, en el sentido de que “aquí hubo una cadena de errores de principiantes y deben asumirse responsabilidades”.

“En los indultos no solo hubo desprolijidad, como señaló el mandatario, sino que también existió una verdadera intención del Gobierno de dejar libre a un terrorista y a delincuentes avezados de nuestro país”, agregaron.

“Por eso es que no basta con que la ex ministra Ríos haya dejado el cargo, que a estas alturas era lo mínimo que debía hacer, sino que si el presidente Boric quiere enmendar este verdadero horror que han cometido, tiene la obligación de dejar sin efecto los indultos que beneficiaron al ex frentista Jorge Mateluna y a los peligrosos delincuentes que decidió liberar”, manifestaron los diputados.

También, reiteraron que “esa es la única forma que tiene la actual administración para terminar con este grave acto de impunidad que han cometido”.

Bajo ese punto, los parlamentarios insistieron en que la salida también del jefe de gabinete del presidente, Matías Meza-Lopehandía, “reafirma aún más las sospechas que teníamos”, en cuanto a que los indultos a Luis Castillo y Sebastián Montenegro “fueron concedidos sólo para no reconocer que cometieron un error de comunicación en un principio, lo que termina siendo aún más grave”.

“Si el Gobierno pretende que con la salida de la ex ministra de Justicia y el ex jefe de gabinete van a dar por cerrada esta controversia, están absolutamente equivocados, porque vamos a seguir ejerciendo todas las acciones legales y constitucionales hasta que no corrijan este error”, expresaron.

“No vamos a aceptar que el Gobierno pretenda subsanar la liberación de delincuentes avezados y de un terrorista con la renuncia de dos autoridades. La única manera de solucionar esta grave situación es revirtiendo los indultos que permitieron que hoy estén libres, y lo peor es que con una alta posibilidad de que vuelvan a delinquir. Por lo mismo, si el presidente quiere evitar que sigamos ejerciendo distintas acciones, como haber recurrido al Tribunal Constitucional y a la Contraloría General de la República, tiene en sus manos la posibilidad de revertir los decretos”, insistieron.