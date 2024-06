Armada aclara que supuesta tromba marina en Penco fue en realidad un tornado

Puesto que no hay testimonios de personas que hayan visto el fenómeno ocurriendo en el mar, la institución concluyó que el fenómeno comenzó y terminó en tierra,

La mañana de este martes, el sector de Playa Negra en la ciudad de Penco, Región del Biobío, se despertó con la sorpresa de cortes en el suministro eléctrico, postes caídos y techos arrancados debido a fuertes vientos. Los vecinos describieron haber escuchado fuertes zumbidos y experimentado ráfagas que causaron destrozos en la zona.

¿Qué pasó?

Inicialmente, Senapred reportó que estos daños podrían haber sido causados por una tromba marina. “Informamos a la comunidad que Carabineros nos ha informado que durante la madrugada se evidenció posiblemente un fenómeno meteorológico de tromba marina en la ciudad de Penco, la cual habría afectado aproximadamente a 10 viviendas”, indicaba el organismo. “Esta situación está siendo evaluada por el municipio, principalmente el grado de afectación de las viviendas“.

No obstante, la Armada de Chile aclaró que el fenómeno no se produjo en el mar, y que, por ello, concluyeron que los daños fueron ocasionados por un tornado y no una tromba marina.

“La tromba marina y el tornado son fenómenos muy similares, casi idénticos. La diferencia principal es que la tromba marina se genera en el mar y el tornado en tierra. Una tromba marina también puede pasar del mar a la tierra cambiando de denominación“, explicó a La Tercera el capitán Carlos Gaete, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano.

#Penco vista aérea de los daños ocasionados por tromba marina que afectó sectores de la comuna está madrugada, equipos de emergencias se encuentran trabajando para asistir a las viviendas afectadas y reparación del tendido eléctrico dañado. pic.twitter.com/mpql5k6VfO — I.C.E. Biobío (@ICEBiobio) June 18, 2024

Gaete añadió que, como las trombas marinas no provocan daños medibles en el mar, no existe una escala de medición específica para ellas. “En este caso, lo que ocurrió en Penco, la autoridad marítima ya verificó todo el borde costero aledaño al lugar y toda la jurisdicción se encuentra sin ningún destrozo, sin ningún daño, sin ninguna evidencia de paso por esos sectores costeros“.

No hay testimonios de personas que hayan visto el fenómeno ocurriendo en el mar, lo que lleva a concluir que el fenómeno comenzó y terminó en tierra, siendo entonces un tornado. Ahora, se procederá a hacer un recuento de los daños para clasificar el tornado según la Escala Fujita-Pearson, que mide la intensidad de los tornados basándose en los daños causados.

Respecto a la recurrencia de estos fenómenos, el capitán recordó un incidente significativo ocurrido años atrás, cuando una tromba marina ingresó por el sector caleta El Soldado y dejó varios daños a lo largo de un amplio sector, avanzando hasta el casino de Concepción. “Son varios kilómetros, cerca de 12 o 13 kilómetros de huella que dejó“, indicó Gaete.

Ese evento, ocurrido en 2019, se registraron evidencias visuales claras del daño en el borde costero y en la caleta, lo que permitió categorizarlo correctamente como una tromba marina que, al cruzar la línea de costa, se convirtió en un tornado.