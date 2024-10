Tribunal declara culpable a Marcelo Naranjo por el crimen de la periodista Francisca Sandoval

El Ministerio Público pide una condena de 30 años de prisión: 20 años por homicidio, cinco años por porte ilegal de arma de fuego y otros cinco años por disparos injustificados.

El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Marcelo Naranjo por el crimen de la periodista Francisca Sandoval en el marco de la marcha del Día del Trabajador en 2022.

En un fallo unánime, el tribunal declaró a Naranjo, alias “El Pestaña”, culpable del homicidio simple de la reportera, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados.

AHORA: Homicidio Francisca Sandoval: @FRCentroNorte obtiene condena de acusado por crimen ocurrido el 1 de mayo de 2022. Por unanimidad 4to Tribunal Oral lo declaró culpable del homicidio simple de la reportera, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) October 16, 2024

El Ministerio Público pide una condena de 30 años de prisión: 20 años por homicidio, cinco años por porte ilegal de arma de fuego y otros cinco años por disparos injustificados.

Sandoval, periodista de 29 años de Señal 3 de La Victoria, recibió un impacto de bala en la cabeza en el barrio Meiggs mientras cubría la marcha. Fue internada y 11 días después falleció, dejando a una hija de entonces cinco años.

🔴 EN VIVO: 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dicta veredicto condenatorio en contra de Marcelo Naranjo Naranjo, como autor de homicidio de periodista en el Día Internacional de los Trabajadores 2022. Lectura de sentencia: lunes 28 de octubre a las 13:30 pic.twitter.com/FNOnqbdVQY — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 16, 2024

Naranjo pide disculpas a la familia

Durante la jornada de este martes, al cierre del juicio, Naranjo pidió la palabra. Si bien no confirmó ni negó rotundamente su culpabilidad por la muerte de Sandoval, sí aprovechó de pedir disculpas a la familia de la periodista.

“Habré sido yo, por lo que me culpen o no me culpen a mí. Habré sido yo o no, según lo que ustedes determinen a su criterio: pedir disculpas públicas en persona a la familia y a todos los presentes en este lugar”, sostuvo.