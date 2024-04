La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, valoró la solicitud que hizo la Fiscalía para postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

¿Qué pasó?

Ayer, en entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que el fiscal Xavier Armendáriz, ingresó un escrito en el Poder Judicial para solicitar la postergación de la audiencia de formalización de cargos que está programada para el martes 7 de mayo en contra del alto mando de la policía uniformada.

Yáñez es imputado por omisión de apremios ilegítimos en hechos ocurridos durante el estallido social.

“La solicitud obedece a las reiteradas peticiones por parte de la defensa”, explicó Valencia.

La presentación de la Fiscalía sucedió luego del atentado con resultado de muerte en contra de los tres funcionarios de Carabineros que ocurrió la madrugada del sábado en Cañete, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío), y que ha generado gran conmoción nacional.

Reacción de Tohá

Tras ser consultada al respecto, la ministra Tohá dijo este lunes, en entrevista con Radio Pauta, que le parece “del todo prudente que la Fiscalía postergue esto”. “Creo que no es el momento para enfrentar esa situación, tendrá que enfrentarse cuando corresponda, este no es el momento, pero son decisiones que cada institución tomó en su mérito”, indicó.

“Cuando las cosas son obvias, creo que hay que irse por ese camino. Es obvio que no es oportuno ahora una formalización al general director de Carabineros. No es el momento para enfrentar algo así y ya habrá otro momento (…). Me imagino que ese es también el análisis que se está haciendo en otras instancias. Es el que hicimos en el Gobierno, al menos”, añadió.

Las declaraciones de la ministra hacen referencia a que el Ejecutivo confirmó ayer que mantendrá a Yáñez como general director de Carabineros, “porque no puede haber golpes en una institución que está muy golpeada”. El cuestionamiento estaba debido a que durante la semana, desde la administración presidencial, habían señalado que el alto mando debía dejar la institución porque la formalización era un punto de inflexión.

“Nosotros como Gobierno en las primeras horas después de este ataque evaluamos que no era oportuna la salida del general Yáñez, aunque hubiera formalización, y así lo señalamos públicamente. Una decisión del Gobierno con formalización todavía vigente”, sentenció Tohá.