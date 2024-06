Ministra Tohá y gestión de seguridad: “Ninguno de los dos gobiernos puede dictar cátedra”

La titular de Interior participó en el lanzamiento del libro “Del diálogo a la colaboración”, donde destacó avances del Ejecutivo en materia de seguridad, pero también señaló desafíos que ha tenido la administración de Boric, y las que tuvo Piñera. También, dijo que en el debate previsional, “por ego contra ego”, ha habido gente que “ha pagado el pato”.

“Ninguno de los dos gobiernos puede dictar cátedra”. De esta forma se refirió a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad.

¿Qué pasó?

Ayer, la jefa de gabinete participó en el lanzamiento del libro Del diálogo a la colaboración, texto que, junto a autores Álvaro García Hurtado, Ignacia Duarte, Omar Hernández, Álvaro García Mintz, Teresa Lihn, Flavia Moens de Hase y Antonio Ortiz, aborda un análisis para la construcción de soluciones colectivas a desafíos complejos de la sociedad chilena.

En la instancia, que se realizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en Santiago, también estuvo el exministro de Hacienda Ignacio Briones.

En ese contexto, la titular de Interior se refirió a la gestión que ha tenido la administración del presidente Gabriel Boric en materia de seguridad, destacando avances y desafíos, así como también los que tuvo el segundo periodo del expresidente Sebastián Piñera.

“Lo que hemos podido avanzar en seguridad, por ejemplo, ha tenido que ver, creo yo, con un gobierno que le tocó enfrentar un tema mucho más complejo y central de lo que esperaba, y con un sector de oposición que hasta hace poquito estuvo gobernando y que tuvo muchos problemas para enfrentar ese mismo tema. Y que terminó su mandato con una situación muy compleja en esa materia”, comentó.

De este modo, según Tohá, “ninguno de los dos está en condiciones de pararse en un estrado a dictar cátedra“.

“Por ego contra ego, hay gente que ha pagado el pato”

La ministra Tohá también se refirió al debate por la reforma previsional, proyecto que ha tenido un lento avance en el Congreso y cuya discusión en general se ha extendido por más de 10 años en el país.

En primera instancia, la militante del Partido Por la Democracia (PPD) comentó que “pragmatismo es como una palabra fría, es como una palabra desalmada. Yo soy pragmático, no me importa nada. Yo creo que el pragmatismo tiene un alma tan profunda, es el amor porque las cosas pasen (…). Creo que eso se podría exportar a tantos ámbitos sociales en Chile y si no ha pasado es porque todavía hay sectores que piensan que pueden solo”.

En ese sentido, “el problema es que alguien siempre paga el pato de esas, digamos, disposiciones, y yo creo que es lo que nos pasa con la reforma previsional: ego contra ego, dogma contra dogma”, indicó.

Por lo tanto, “hay gente que ha pagado el pato, que es la gente que está mencionada, sin duda”, aseguró.