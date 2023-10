La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al veto presidencial interpuesto a la Ley de Usurpaciones. En el proyecto, se contempla que en la usurpación pacífica -donde no exista violencia física ni material- las personas podrían arriesgar penas de presidio menor en su grado mínimo o multa.

Al respecto, la secretaria de Estado arremetió contra las críticas de la oposición a la modificación de la medida.

“Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel, lo entendemos, lo que pedimos es que ese debate se plantee en esos términos y no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores“, dijo.

“Lo que el Ejecutivo está haciendo es lo mismo que hicieron los senadores de derecha cuando presentaron sus mociones. Ninguna de las dos mociones presentadas por los senadores de derecha establecía cárcel para la usurpación no violenta, en un caso era multa y en otro caso eran trabajos comunitarios“, agregó.

Veto a Ley de Usurpaciones

Sobre lo mismo, la secretaria de Estado explicó por qué se produjo este veto y en qué consiste. De acuerdo a Tohá el concepto de usurpación no violenta “no lo inventó el Gobierno, está en la ley, está en la ley antigua y está en la ley que despachó el Congreso. Ese proyecto establece el concepto de usurpación no violenta“.

En ese sentido, aclaró que “efectivamente, llamarla pacífica no es el concepto correcto, si alguna vez ocupamos ese término, yo particularmente a lo que me refería era a la usurpación no violenta y ese término ha existido siempre en la historia de nuestro derecho y no lo modificó el Congreso cuando despachó el proyecto recientemente“.

Asimismo, detalló que los cambios al proyecto “implican que todo tipo de usurpación -violenta o no violenta- va a ser delito, hoy es falta. En todos los casos va a ser un delito permanente, eso significa que la policía va a poder actuar en cualquier momento, hoy no puede hacerlo”.

“En tercer lugar, va a habilitar la detención de quienes cometen este delito. Hoy día no se les puede detener, solamente se les puede desalojar, no detener“, agregó.

Finalmente, zanjó que la medida habilitará “el uso de herramientas como lo es por ejemplo la prisión preventiva en todos los casos“.