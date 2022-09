La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, condenó los incidentes que se han registrado durante la semana y que han provocado, entre otros aspectos, la interrupción en el servicio del Metro de Santiago.

En entrevista con Cooperativa, la recién asumida jefa de gabinete se refirió a las palabras del presidente Gabriel Boric cuando era diputado en 2019, quien en medio de las movilizaciones estudiantiles en el tren subterráneo y ad portas del estallido social dijo que “todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien. La evasión masiva no se soluciona reprimiendo, sino enfrentando el problema de fondo: el alto costo de la vida, bajos salarios para la mayoría de chilenos y chilenas, y la desigualdad”.

Todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien. La evasión masiva no se soluciona reprimiendo sino enfrentando el problema de fondo: el alto costo de la vida, bajos salarios para la mayoría de chilenos y chilenas, y la desigualdad. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 17, 2019

Al respecto, Tohá comentó: “No quiero hacer exégesis de las declaraciones del presidente de hace 10 años, pero creo que hablar de la desobediencia civil no es lo mismo que hablar del vandalismo, de la delincuencia, de la quema de buses o de la rotura de semáforos. La desobediencia civil tiene muchas maneras legítimas de ejercerse y otras ilegítimas”.

Consultada sobre si cree que es legítimo interrumpir el normal desplazamiento del Metro, la secretaria de Estado respondió: “No, creo que no es legítimo. Creo que podría entenderse en situaciones muy excepcionales, cuando ha fallado la democracia, cuando ha fallado la escucha, y en el momento actual definitivamente ese no es el caso”, respondió.

“La escucha está abierta y el problema es que se está interrumpiendo el Metro sin ninguna demanda clara, sin haber intentado ningún diálogo con la autoridad, sin haber planteado ninguna solución que no sea interrumpir el Metro”, agregó.

De este modo, Tohá expresó que las situaciones ocurridas esta semana, “definitivamente, no son un camino y creo que gran parte de los grupos que está haciendo estas acciones no están buscando una demanda, están buscando generar un ambiente previo al 18 de octubre y el Gobierno en ese sentido no ha a perderse, no va a confundir las legítimas demandas estudiantiles, que las hay en muchos planos, con estrategias de grupos radicales que lo que quieren es generar un clima en el país de tensión”.

“El propósito nuestro es que no escalen, pero no solo que no escalen, sino que desactivar esta presencia cotidiana de incidentes de este tipo que, además, son un peligro para los propios manifestantes”, sentenció.