Tohá descarta preocupación del Gobierno por Caso Hermosilla: “Si alguien del sector es nombrado, tendrá que operar la justicia”

La titular de Interior aseguró en que la administración del presidente Boric no tiene preocupación ante eventuales apariciones de conversaciones entre Luis Hermosilla y personeros del Ejecutivo. También negó que exista un plan en La Moneda al respecto.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó preocupación del Gobierno ante eventuales apariciones de conversaciones entre Luis Hermosilla y personeros del Ejecutivo. Esto en el marco de la investigación por el denominado Caso Audios.

¿Qué pasó?

Ayer se dio a conocer que la administración del presidente Gabriel Boric instruyó a ministros de Estado y principales asesores del Ejecutivo revisar posibles conversaciones que tengan con el abogado que está en prisión preventiva.

Según La Tercera, desde la administración presidencial ordenaron que el cuerpo de gabinete haga revisión de las conversaciones que habrían tenido con Hermosilla. Esto con el fin de anteponerse ante cualquier escenario que pueda abrir una nueva arista o flanco.

Tohá descarta preocupación

Este domingo, durante un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, se le consultó a la jefa de gabinete por esta situación. “No tenemos ninguna preocupación. Creemos que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la investigación tiene que seguir adelante y tenemos plena tranquilidad al respecto”, respondió.

“No necesitamos ningún plan. Es una investigación que lleva a la Fiscalía. Nosotros no tenemos ninguna vinculación con esa investigación”, agregó.

Al respecto, se le insistió a secretaria de Estado si es que ponen las ‘manos al fuego’ por los funcionarios de Gobierno en esa línea.

“Esas palabras no son buenas de ocupar. no nos gusta. Tenemos total tranquilidad de que no hay nada de qué preocuparse a propósito de esa investigación. Y si alguna persona que tuviera algún vínculo con nuestro sector es nombrada en la investigación, tendrá que operar la justicia. Ojalá que, si eso sucede, sea identificada y se haga lo que se debe hacer”, contestó.