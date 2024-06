Tiktoker argentina se viralizó por grabar cómo un auto la mojaba en Concepción: “El conductor me escribió y pidió disculpas”

El registro generó opiniones divididas debido a la respuesta que obtuvo cuando quiso denunciar el hecho ante Carabineros.

Una periodista argentina se volvió viral tras captar el preciso momento en que fue mojada por un auto en pleno centro de Concepción durante las intensas lluvias que azotaron la zona.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios y usuarias, generando opiniones dividas, fue la respuesta que obtuvo cuando quiso denunciar el hecho ante Carabineros.

En conversación con Las Últimas Noticias, la joven también reveló que, tras viralizarse el hecho, el conductor involucrado le escribió para disculparse. “Me dijo que lo lamentaba“, señaló.

La respuesta de Carabineros

En un video que acumula cientos de miles de reproducciones, Florencia Moncalvillo mostró el momento en que un auto le arrojó agua mientras pasaba por su lado. “Iba por la vereda en calle Chacabuco, quería cruzar y el conductor me moja, me salpica todo el buzo“, contó a LUN.

“Me decían que en Concepción la mitad de la gente anda con piedras, que están podridos de que les pase esto (…). Entendí que el penquista tiene que conducir por el medio de la calle, pero él venía por el costado bordeando la cuneta donde se junta muchísima agua”, agregó.

Usuarios le comentaron que la ley castiga a los conductores que realicen esta acción, sancionándolos con multas que van desde los 0,5 a 1 UTM (de $31 mil a $63 mil aproximadamente), por lo que decidió ir a una comisaria para denunciar el hecho.

Sin embargo, la funcionaria de Carabineros que la atendió no consideró que el auto la hubiera mojado a propósito, mencionándole que además ella había cruzado por “un paso no habilitado”. Según el registro, también le recomendó poner un reclamo en la municipalidad para que arreglen las calles.

Si bien otro funcionario intercedió, finalmente no logró su cometido, ya que no portaba su carnet de identidad. “Al salir de la comisaría sentí que ya había cumplido y saldé mis dudas: en Chile sí existe una ley que para mí es increíble. Pero dije que (…) no iba a ir a la municipalidad a hacer más quilombo”, afirmó.

“El conductor me escribió por privado”

La periodista trasandina comentó al citado medio que tras todo lo ocurrido el conductor se contactó con ella y le pidió disculpas. “Me escribió por privado, dijo que lo lamentaba y me pidió disculpas. Me dijo que estaba apurado, aunque igual dijo que yo estaba cruzando por un paso no habilitado”, dijo.

“Están recontra recibidas las disculpas, me dijo que igual si tenía que pagar la multa, lo acepta. En Argentina nadie me habría escrito disculpándose. Ya está todo bien y espero que le haya servido para tener más cuidado”, cerró.