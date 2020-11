El debate con respecto a la situación que enfrentan los menores de edad internados en centros del Sename se ha reinstalado luego de que dos adolescentes fueran baleados por un funcionario de Carabineros.

En ese contexto, y a partir de la reforma al organismo, el ex canciller Teodoro Ribera afirmó a Radio Cooperativa que “es fundamental que hagamos una separación entre los niños y niñas que están en situación de protección y los niños y niñas infractores de ley“.

“Si esa separación no la hacemos, estamos confundiendo el jardín infantil con un liceo, son dos cosas distintas“, continuó.

El ex ministro de Justicia y abogado constitucionalista expresó que “los niños y niñas que requieren protección son los menores efectivamente no infractores de ley y los otros son infractores de ley. Por favor, no confundamos, si no, los estamos metiendo a todos en el mismo saco”.

“La gran mayoría de ellos han tenido vidas complicadas, pero si no hacemos esta separación entre los niños y niñas que requieren protección, que son unos, de los infractores de ley.. Los infractores de ley están privados de libertad en centros del Sename, donde externamente Gendarmería de Chile ejerce el control e internamente lo ejerce el Sename“, dijo.

“Y se llama a Carabineros cuando alguien se ha descompensado, vale decir, está fuera de control, no nos engañemos”, cerró.