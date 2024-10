Tenencia irresponsable: Vecino de Vitacura denuncia que un bull terrier que pertenece a otro vecino mató a su perro

Marcelo Serrano tuvo que ir a una comisaría a constatar lesiones debido a que también fue herido en el momento en que trató de salvar a su mascota, Bauzert.

“Hace unos minutos escuché a alguien gritando que habían matado a su perro. No sé de dónde vino el grito, pero se notaba con demasiado dolor. Amigo, lo siento mucho“.

Esta declaración fue escrita en un reporte en la red social Sosafe fechado el pasado 1 de octubre en la calle La Llavería, en la comuna de Vitacura.

Quien perdió a su perro esa mañana fue Marcelo Serrano, un vecino del sector quien paseaba junto a Romano, su pitbull; y Bauzert, su maltés toy.

La denuncia de vecino de Vitacura por muerte de su perro

De acuerdo a lo comentado por Serrano a LUN, cuando volvían del paseo matutino “fuimos atacados por el perro de la vecina, que es un bull terrier. Eso fue alrededor de las diez y media“.

“El bull terrier atacó a mi perro pequeño y lo mató al instante. Mi perro está muerto. Lo dejé envuelto en una frazada en mi camioneta, porque no he podido enterrarlo. Tuve que venir a constatar lesiones, ya que al defender a mi perro, el bull terrier también me atacó a mí“, relata él.

En cuanto al momento del ataque, Serrano asegura que “traté de defender a mi perro e intervenir, pero ya era muy tarde porque la mordida de ese perro es infernal. A mi otro perro, Romano, le saqué el bozal para que me defendiera, pero en el intento, Romano perdió una oreja“.

Por todo lo anterior, el vecino del lugar concurrió a la 37° Comisaría de Carabineros a contatar lesiones y a interponer una denuncia por daños y desmanes graves. “Es contra quienes resulten culpables por la tenencia irresponsable de mascotas. Todo esto ahora se va a ir a la fiscalía“, puntualiza.

¿Qué ocurrió con los dueños del perro atacante? Serrano señala que los dueños sí estaban pero que “la puerta se les quedó abierta. Dijeron que se van a responsabilizar de lo que pasó, y que van a sacrificar al perro agresor. Esto ahora está en manos de Carabineros”.