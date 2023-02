La noche de este domingo llegó a Chile el avión estadounidense DC-10 Air Tanker, más conocido como “Ten Tanker“, para ayudar a combatir los incendios forestales que afectan la zona sur del país.

La nave aterrizó cerca de la medianoche en el Aeropuerto Andrés Sabella, en la ciudad de Antofagasta, para cargar combustible y que su tripulación pudiera descansar.

Tanker 912 making its descent to Antofagasta, Chile for fuel and crew rest. Tomorrow- Concepción to help the firefighting effort. pic.twitter.com/YCqk1mnN4y

— 10_Tanker Air Carrier (@Ten_Tanker) February 6, 2023