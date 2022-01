Representantes del Partido Comunista (PC) se reunieron esta mañana para hacer su tradicional actividad en la que comparten un Caldillo de Congrio a sus militantes y personal de los medios de comunicación. En la instancia, el presidente del movimiento, Guillermo Teillier, aseguró que el “anticomunismo” recibió un fuerte espaldarazo en los últimos comicios presidenciales.

“Hay derechas y hay derechas”, comenzó diciendo el timonel. “Yo creo que el anticomunismo más rabioso fue derrotado en las urnas, y derrotado ampliamente“, espetó.

Asimismo, manifestó que “hay parlamentarios recién electos que están diciendo que la derecha tiene que terminar con esto de echarle la culpa de todo a los comunistas, de todo lo que pasa en nuestro país, porque la culpa no la tienen los comunistas en general”.

Teillier valoró a esos congresistas, que no sentencian a su partido, y aseguró que es esa con la derecha que están dispuestos a dialogar.

“Eso no quiere decir que vamos a andar tomados de la mano, sino que hay puntos en los cuales necesitamos ponernos de acuerdo“, enfatizó.

La diputada Karol Cariola, por su parte, dijo que “esto no significa transar ni desnaturalizar lo que nuestro programa de gobierno plantea, sino que muy por el contrario, esto significa impulsar configuraciones y opiniones en conjunto en aquellos temas que tengamos coincidencia”.

La UDI abierta al dialogo

En tanto, Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, se refirió a la posibilidad de negociar y sostuvo que “nosotros no vamos a ser una oposición que no dialoga, que no conversa, y eso implica obviamente tener conversaciones con el presidente electo y con el futuro Gobierno”.

En paralelo, manifestó que parte del descontento de la ciudadanía con la clase política “tiene que ver con esta incapacidad de conversar” y afirmó que la oposición del sector no será ejercida desde “una trinchera”.