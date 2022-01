La candidatura de Beatriz Sánchez (FA) a la presidencia de la Convención Constitucional (CC) ha recibido una serie de críticas, dado que la misma coalición será la encargada de administrar el próximo gobierno, liderado por el presidente electo Gabriel Boric.

Este sábado, el constituyente y ex diputado de Revolución Democrática (RD), Renato Garín deslizó que no votaría por Sánchez como sucesora de Elisa Loncon, a raíz de dos declaraciones de la ex candidata presidencial que Garín tildó de noticias falsas.

A través de Twitter, el ex parlamentario afirmó que “no puedo votar por ella para presidenta de la CC”, pese a compartir espacios de radio, y ser la autora del prólogo de uno de sus libros.

“Me hace falta una explicación de fake news contra Mayol, en 2017, y sobre un centro de torturas en Baquedano, en 2019”, profundizó Garín.

En esa línea detalló que “ella nos dice que importa ‘el relato’, la forma en que ‘se cuenta la historia’. Pues buen, ha promovido un relato donde decía que, falsamente, que Mayol mandaba audios sexistas”.

“Y en pleno estallido sostuvo que en una estación de metro había un centro de tortura. Esto no es trivial“, sentenció el convencional constituyente del distrito 14.