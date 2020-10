El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió al retorno de las manifestaciones en el sector de Plaza Italia a pocos días del primer aniversario del 18-0 y del plebiscito donde se definirá si se aprueba o rechaza la idea de redactar una nueva Constitución.

En entrevista con La Tercera, el diputado dijo sobre el regeso de las protestas que “decir que alguien se propone siniestramente ir violentamente a la calle, creo que eso no existe. Se producen las confrontaciones entre el deseo de manifestarse y la represión. ¿Cree que me gusta que se produzcan incendios en supermercados, en estaciones de Metro? No, pero esas cosas se dan”.

Al ser consultado por si cree que las manifestaciones podrían afectar al plebiscito, el parlamentario afirmó que “no. Lo único que les queda a quienes están en contra del proceso constituyente es decir que hay una violencia generalizada y que, por lo tanto, no están las condiciones. Tampoco ha habido ninguna manifestación tan grande en la Plaza Italia, a lo mejor el 18, no sé, pero hasta ahora es muy menor respecto de lo anterior”.

En relación a si haría un llamado para frenar la violencia, Teillier manifestó que “eso puede tomarse como un doble discurso. Porque si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente, eso es”.

“Es bien rara esa violencia (en Plaza Italia). Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas”, apuntó.

Por otro lado, el timonel del Partido Comunista reconoció que está interesado acercarse al Frente Amplio de cara a las próximas elecciones, asegurando que “desde luego que me gustaría. Ahora, eso está en un proceso. Hay en ambos sectores la disposición a llegar a acuerdos políticos, pactos son más complejos. En la Concertación pueden hacerlo porque casi todos piensan igual. Con ellos era difícil llegar a acuerdos, nos dejaba amarrados y no es nuestro propósito”.

Acerca de las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, el diputado afirmó que “las hemos cuestionado desde que apareció el primer informe de Bachelet. Dijimos claro que condenamos las violaciones a los derechos humanos. Lo que hicimos fue tener una mirada distinta sobre el informe, porque no consideraba suficientemente las agresiones para desestabilizar a ese gobierno. Pero condenar la violencia a los derechos humanos y que se siga un proceso para desarraigar eso, está bien. Me gustaría que fuera así en Chile”.