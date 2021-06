El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, rechazó las críticas de parte del oficialismo y la oposición al candidato presidencial Daniel Jadue, tras asegurar hace unos días que pedirá un estatuto de garantías a la DC y al Ejército.

Sobre la situación generada a raíz de estas declaraciones, Teillier aseguró a El Mercurio que “si lo han hecho otros, por qué no lo puede hacer Jadue. La DC pidió garantías, entonces por qué no las puede pedir Jadue. Me parece que es absurdo. Unos pueden y otros no, ¿Cuál es la democracia en este país?”.

“Lo que yo creo es que en la Constitución deben quedar condiciones claras de que no se pueden volver a crear las condiciones para generar un nuevo golpe de Estado. Esa es la garantía que se pide. Algunos preguntan cómo van a pedir garantías: claro que sí las queremos, no queremos más genocidios en Chile, pero esa discusión se dará en la Convención”, agregó el líder del PC.

La propuesta fue rechazada por la propia DC y también por el Partido Socialista, quienes expresaron que no apoyarían esta idea.

El ex presidente del PS Camilo Escalona afirmó que Jadue se hizo “el autogol más espectacular de los últimos días, por aparecer como lo que no es, presidente de la República, su error es garrafal. En un régimen democrático la gobernabilidad solo es posible con estricto respeto a la no deliberación de las Fuerzas Armadas”.

Anteriormente, el diputado de la falange Matías Walker manifestó en CNN Chile que no se sentía sorprendido por la iniciativa. Incluso, calificó a Jadue como “una persona desquiciada que ha planteado algo absolutamente incoherente”.

Finalmente, en el PC descartaron que las declaraciones del actual alcalde de Recoleta haya afectado en la derrota de Karina Oliva como candidata a gobernadora por la Región Metropolitana.