El director social de TECHO-Chile, Vicente Stiepovich, conversó con CNN Chile sobre la temporada de trabajos de verano que convocará a los voluntarios y voluntarias de la fundación.

“Iniciando los 25 años de TECHO vamos a retomar los trabajos de verano, esta actividad tan tradicional para nosotros que es la movilización de jóvenes a construir viviendas básicas para las familias que hoy lo necesitan en campamentos”, explicó.

En ese sentido, manifestó que las familias que recibirán la ayuda se elegirán de la misma forma que en los años anteriores. “Hemos priorizado donde hay aumento de campamentos, pero también zonas donde no tenemos capacidad constructiva durante el año, ya sea porque no hay voluntarios cerca, o porque no tenemos la suficiente cantidad de voluntariado para construir”, afirmó.

En cuanto a los objetivos que tendrá esta nueva campaña, adelantó que esperan llevar a cabo la “construcción de 174 viviendas, en seis regiones distintas”. Asimismo, expresó que “queremos movilizar a 750 voluntarios y voluntarias” ya que “son trabajos un poco más reducidos, respecto a lo tradicional que es el Techo, porque estamos cuadrando con los aforos permitidos”.

Respecto a las medidas que tomarán desde la organización para prevenir los contagios de COVID-19 durante las actividades, detalló que “estamos trabajando en base a aforos, restringiendo todo a escuelas burbujas, que no tengan interacción con tras escuelas”, además adelantó que solicitarán que “todo el mundo llegue con su pase de movilidad al día y PCR negativo en algunos frentes”.

Lo anterior, con el fin de poder “controlar a este grupo de personas, que van a ser máximo 50, como los aforos lo permiten”.

En esa línea señaló que “vamos a ser super restrictivos y responsables con esta actividad tan tradicional para nosotros, pero en un año distinto, con un contexto totalmente diferente al que hemos vivido los 24 años anteriores”.

En ese contexto, Stiepovich se refirió al aumento en la cantidad de campamentos que ha impulsado la pandemia y otros factores. “Hoy día según el catastro 2020 y 2021 que hicimos, son cerca de 82 mil familias viviendo casi mil campamentos (…) nosotros creemos que esto ha aumentado según las tendencias del último tiempo”.

“Son casi 500 mil familias que viven hacinadas, allegadas. El llamado de estos trabajos a la juventud es a que se encuentre con esas familias, las conozca y podamos hacer cosas en conjunto para ayudar a que las familias estén mejor”, concluyó.