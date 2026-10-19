Reprograman nuevamente audiencia contra Cathy Barriga: Juez se inhabilitó por haberse pronunciado sobre el caso

Nuevamente se reprogramó la Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO) de Cathy Barriga.

La exalcaldesa de Maipú es acusada por un desfalco que supera los $30 mil millones y por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

La Fiscalía pide una pena de 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicita 37 años de prisión.

Esta era la cuarta fecha que se había fijado para realizar la audiencia; su fecha inicial era febrero y posteriormente fue postergada para agosto.

Sin embargo, el juez Hugo Torres se inhabilitó por causal de implicancia. Esto, porque previamente resolvió cuatro procedimientos abreviados en el caso, dando por acreditados los hechos y participación de Barriga.

Previamente, se inhabilitaron los magistrados María Inés Hernández de manera voluntaria y Juan Carlos Silva, por la causal de recusación amistosa por mantener una relación de amistad con los exabogados de la exalcaldesa.

Según se informó, la audiencia será retomada durante esta jornada y será encabezada por la jueza Constanza Estay.