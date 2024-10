“Suponer que estoy fallecido me parece una exageración”: Ricardo Lagos desmiente rumores y aborda con humor su inasistencia a votar

El expresidente Ricardo Lagos aclaró los rumores que durante las últimas horas comenzaron a salir sobre su salud.

“De salud estoy muy bien, eso es lo que quiero que sepan”.

Con estas palabras, el expresidente Ricardo Lagos aclaró los rumores que durante las últimas horas comenzaron a salir sobre su salud. Esto luego de que informase el viernes que no iría a votar por verse afectado por un resfriado.

Pero Lagos, fiel a su estilo, no se guardó nada y abordó algunos rumores de redes sociales que apuntaban a su fallecimiento: “Suponer que estoy fallecido me parece una exageración”, indicó en diálogo con The Clinic.

El exMandatario confirmó que “no votaré, eso ya lo informé. No iré a las elecciones. Estoy muy bien, pero en su momento me pareció que no era conveniente exponerme a la cantidad de gente que hay al ir a votar”.

“Esa es la razón por la que el doctor me sugirió hacer lo que hice: explicar que no iba a ir a votar”, cerró Lagos.