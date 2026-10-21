Subtel advierte incumplimiento de WOM en red 5G y evalúa exigir pago de garantías

Este miércoles, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó al Senado que WOM no cumplió con lo establecido respecto al despliegue del 5G para zonas que no cuentan con la cobertura.

Durante la sesión en la Cámara Alta, la subsecretaria de la cartera, Romina Garrido, reveló que la compañía telefónica presentó 86 solicitudes de fuerza mayor y que actualmente existen recepciones de obras rechazadas por Subtel.

Tras finalizar el proceso de revisión, el organismo definirá si procede la ejecución de garantías por hasta 211.123 UF, una cifra cercana a los $8.697 millones.

Cabe recordar que la senadora Danisa Astudillo presentó un oficio hacia la Subtel para que aclarara la situación con WOM, pues la empresa debía tener el 90% de las antenas con plazo hasta el 30 de septiembre y el 10% restante hasta el 31 de diciembre.

Bajo esta línea, la Subtel junto al Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) le otorgó este nuevo plazo en 2026 a la empresa tras no cumplir con lo establecido.

Senadora Flores: “Los compromisos se cumplen”

Tras la información entregada por Subtel, la presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, Camila Flores (RN), expresó su preocupación respecto al avance y despliegue de la red 5G de la empresa WOM.

“Conocimos antecedentes sumamente preocupantes. La Subsecretaría nos informó que hay recepciones de obras rechazadas y que, por lo tanto, WOM no habría acreditado la meta del 90% comprometida para el 30 de septiembre. Este proyecto debía estar terminado originalmente en 2023. Los compromisos se cumplen y, cuando no se cumplen, tiene que haber consecuencias”, señaló Flores.

La parlamentaria destacó además que el Ejecutivo exigirá a WOM el pago en efectivo de la compensación de 950 mil UF, cerca de US$ 38 millones, fijada tras el acuerdo con el CDE, en vez de saldar el monto mediante obras de infraestructura.

De acuerdo a lo informado por Garrido, la medida quedaría formalizada antes de diciembre, y el desembolso de la primera cuota para fines de enero de 2027.

Asimismo, la senadora recordó que “hace semanas solicité una sesión especial para que la autoridad explique en detalle este caso. Ahora, con estos nuevos antecedentes, es fundamental que precise qué medidas concretas adoptará frente a los eventuales incumplimientos”.

“Desde la Comisión vamos a seguir fiscalizando con firmeza: aquí están en juego los recursos del Estado, el cumplimiento de las obligaciones y el respeto que merecen todos los ciudadanos”, concluyó Flores.