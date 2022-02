El martes, el presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer la nómina con las 39 personas que encabezarán las subsecretarías de su Gobierno a partir del 11 de marzo. Uno de los elegidos fue el ingeniero Cristóbal Pineda, futuro subsecretario de Transportes, quien se vio envuelto en una polémica luego de que salieran a la luz algunos tuits -actualmente borrados- con contenido considerado machista.

Los mensajes fueron publicados durante su época de estudiante universitario, entre 2011 y 2014. “@camila_vallejo más rica que nunca en #FrutoProhibido”, escribió en agosto de 2011 sobre la participación de la entonces presidenta de la FECH en un programa de televisión.

En 2013, cuando la futura vocera de Gobierno anunció que sería mamá, Pineda comentó: “Se acabó el sueño, cabros, Camila Vallejo está embarazada”. Los mensajes estuvieron en Twitter hasta, al menos, el 14 de enero de este año, pero hoy no es posible encontrarlos, ya que se eliminaron.

Tras ser consultado sobre el tema, el futuro subsecretario señaló que “estos comentarios son de alrededor de 10 años atrás, durante mi época estudiantil. Desde ya pido disculpas y considero que no hay contexto que lo justifique, por lo que me he contactado con los afectados para enmendar este error”.

La postura de la futura ministra de la Mujer

Por su parte, la próxima ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó que “es evidente que él asume que sus declaraciones fueron un error. Yo creo que él le pidió disculpas a las involucradas y que tiene claro que ese tipo de declaraciones hoy no son permisibles”

“La función pública requiere un estándar bastante más alto que no haber cometido delito, sino el no perpetrar violencia contra las mujeres, al menos en el espacio público y no emitir discursos que al final terminan dañando nuestra participación política“, agregó.