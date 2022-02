Diversas figuras del actual oficialismo han expresado críticas hacia la designación de los subsecretarios y subsecretarias que acompañaran al presidente electo, Gabriel Boric, durante su administración.

En conversación con Canal 13, el ex timonel de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes se desmarcó de los cuestionamientos, asegurando que no comparte la idea de “haber ido a la Contraloría por el nombramiento del diputado Monsalve, eso no ayuda en nada, es empezar a las patadas, creo que se comete un error”.

“La regla general debe ser siempre permitir a las nuevas autoridades ejercer su cargo. Estar haciendo críticas antes, o con una actitud obstructiva sin razón me parece un error”, sostuvo.

Asimismo, abordó la designación de Galo Eidelstein (PC) como el próximo subsecretario de Fuerzas Armadas. “El hecho de que sea comunista no debería complicar”, afirmó.

“Yo trabaje en la Comisión de Defensa con el diputado Guillermo Teillier y fue bastante criterioso siempre, fue de los más moderados (…) el hecho de que sea comunista -o de otro partido- no debería ser una razón para criticar”, añadió.

Respecto a las críticas que se le han realizado a Eidelstein por su labor como vicerrector de la Universidad Arcis, el ex pre candidato presidencial aseguró que se trata de “un tema más complicado”.

“Ahí comprendo que se pidan explicaciones, comprendo que haya dudas, lo de Arcis es tremendamente oscuro, hay financiamiento irregular, no se sabe de dónde salieron los dineros y por lo tanto ahí siempre es necesaria una explicación”, ahondó.