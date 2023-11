Durante la jornada de ayer se dio a conocer que un vuelo que planeaba expulsar a 60 migrantes irregulares del país fue “suspendido” debido a la falta de un permiso técnico desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela. La situación generó una serie de críticas y cuestionamientos.

El hecho fue confirmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que era un problema diplomático. En tanto, el jefe del Servicio Nacional de Migración, Luis Thayer, explicó que la situación se debió a un inconveniente con un papel que no se remitió a tiempo, lo que impidió el aterrizaje.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó otra versión de los hechos.

“Efectivamente, se había solicitado la autorización al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, y esa institución aeronáutica no autorizó el vuelo, no de mala fe, no porque haya negado de manera permanente la posibilidad de volar, pidió reprogramar el vuelo, o sea que se cambiara la fecha ¿por qué pidió que se cambiara la fecha? Porque en ese momento no tenía capacidad operativa en el aeropuerto para recibir todos los aviones que iban a llegar“, dijo la autoridad.

En ese sentido, Monsalve informó que esta falta de capacidad en el aeropuerto se debe a que “Estados Unidos también está haciendo vuelos de expulsión de ciudadanos venezolanos“, desde su país.

Además, recalcó que el vuelo está siendo reprogramado “y se mantiene a la disposición tanto del gobierno venezolano como del gobierno chileno de llegar a un acuerdo que esperamos que podamos firmar”.

También, se refirió a su visita a Venezuela. “Esa es la voluntad que le hemos transmitido al gobierno venezolano, es ir personalmente a lograr un acuerdo, y además le enviamos un documento donde le proponemos acuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico y le proponemos acuerdos en materia migratoria, documentos que están siendo revisados por el gobierno venezolano y en las que termine su revisión lo más probable es que la buena disposición que existe permita que ese documento se construya en la base de un acuerdo”, expresó.

Finalmente, zanjó que “hoy día temprano hablé con el director del Servicio Nacional de Migraciones, que lo necesitamos en su cargo, no necesitamos que renuncie, necesitamos que trabaje para que las expulsiones se produzcan, hablé de planos con él y el vuelo está siendo reprogramado, esperamos para la próxima semana”.